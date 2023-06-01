В Японии из-за тайфуна предписали эвакуироваться более 45 тыс. человек

Около 46,2 тыс. жителей японского города Нандзё получили от местных властей предписание об экстренной эвакуации из-за приближения тайфуна «Мавар», сообщает телеканал NHK.

Вильфанд дал «самый правильный» прогноз погоды на лето

В регионе существует риск схождения оползней и выхода рек из берегов. «Мавар» может вызвать сильные дожди в нескольких районах острова Хонсю.

Скорость ветра с порывами составляет до 45 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН рассказал, почему прогнозам не всех «синоптиков» можно доверять, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЯпонияПогодаТайфун

Горячие новости

Все новости

партнеры