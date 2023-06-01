В Японии из-за тайфуна предписали эвакуироваться более 45 тыс. человек

В Госдуме предложили мобилизовать кандидатов и докторов наук В Пентагоне раскрыли совокупный объем военной помощи США Украине за время президентства Байдена Россия не планирует размещать на территории ЗАЭС наступательные вооружения Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР ООН продолжает контактировать со сторонами продуктовой сделки Признанная в России иноагентом певица Земфира опровергла сообщения о наличии у нее гражданства Франции