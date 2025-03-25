В Японии экстренно сел истребитель ВВС США
25 марта 202510:38
Истребитель F-35 американских ВВС совершил экстренную посадку в аэропорту префектуры Коти в Японии. Об этом пишет Kyodo.
По данным агентства, никто не пострадал.
Известно, что самолет приписан к базе авиации морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути.
Ранее в Китае истребитель Народно-освободительной армии страны потерпел крушение во время учений, пилот катапультировался, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии экстренно сел истребитель ВВС США
- Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий появится в России
- Взрыв в Махачкале повредил около 50 авто и окна в соседних домах
- СМИ: Еще один взрыв прогремел в Махачкале
- Десятки китайских автомобильных брендов уйдут из России
- Понаровская презентовала песню на стихи Марии Захаровой о погибших бойцах СВО
- СМИ: В Белом доме обсуждают отставку Уолтца после скандала с закрытым чатом
- Минздрав: Два человека пострадали при взрыве в Махачкале
- Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в Майами
- На Украине поддержали полное прекращение огня
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru