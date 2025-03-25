В Японии экстренно сел истребитель ВВС США

Истребитель F-35 американских ВВС совершил экстренную посадку в аэропорту префектуры Коти в Японии. Об этом пишет Kyodo.

По данным агентства, никто не пострадал.

Известно, что самолет приписан к базе авиации морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути.

Ранее в Китае истребитель Народно-освободительной армии страны потерпел крушение во время учений, пилот катапультировался, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСШАИстребительЯпония

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