В Японии два военных самолета США совершили экстренную посадку
Два американских военных самолета совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма префектуры Эхимэ на острове Сикоку в Японии. Об этом пишет Kyodo, ссылаясь на местное отделение министерства транспорта.
Агентство отмечает, что у американских военных самолетов закончилось топливо, в связи с этим воздушные суда запросили посадку. Она прошла в 12:05 (06:05 мск). Данных о пострадавших не приводится.
Подразделение японского минобороны по региону Тюгоку и острову Сикоку устанавливает местонахождение самолетов США.
Ранее самолет, летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург, аварийно сел в аэропорту назначения, напоминает Ura.ru. Предварительно, у лайнера возникли проблемы с двигателем.
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