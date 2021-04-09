В ВСУ исключили силовой вариант «освобождения» Донбасса

«Освобождение» Донбасса силовым путем приведет к массовой гибели мирного населения и военнослужащих, а это неприемлемо для Киева, приводит РИА Новости слова главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

В силу этого украинские власти намерены решать проблему политико-дипломатическим путем, сказал Хомчак.

В четверг замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить защищать своих граждан в Донбассе. Он добавил, что боевые действия в Донбассе могут стать началом конца Украины, хотя конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять Минские соглашения.

