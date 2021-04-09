В ВСУ исключили силовой вариант «освобождения» Донбасса
«Освобождение» Донбасса силовым путем приведет к массовой гибели мирного населения и военнослужащих, а это неприемлемо для Киева, приводит РИА Новости слова главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.
В силу этого украинские власти намерены решать проблему политико-дипломатическим путем, сказал Хомчак.
В четверг замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить защищать своих граждан в Донбассе. Он добавил, что боевые действия в Донбассе могут стать началом конца Украины, хотя конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять Минские соглашения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной её супруга
- «Хороший дом в США». Названа причина интереса Зеленского в конфликте на Донбассе
- Путин обсудил с Эрдоганом поставки и производство вакцины «Спутник V»
- Колташов: Война на Украине поднимет цены на нефть и уронит рубль
- Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru