В ВОЗ призвали к бдительности из-за возможности новых вариантов COVID

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к бдительности из-за возможного появления новых вариантов коронавируса, передает «Интерфакс».

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По его словам, в настоящее время важна координация действий. Гебрейесус заявил, что пандемия далека от завершения, поскольку при таком росте «омикрона» могут появиться новые варианты.

Глава ВОЗ также отметил, что вакцинация позволит облегчить течение заболевания в случае заражения, несмотря на то, что против «омикрона» защита снижается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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