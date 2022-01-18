В ВОЗ призвали к бдительности из-за возможности новых вариантов COVID

По его словам, в настоящее время важна координация действий. Гебрейесус заявил, что пандемия далека от завершения, поскольку при таком росте «омикрона» могут появиться новые варианты.

Глава ВОЗ также отметил, что вакцинация позволит облегчить течение заболевания в случае заражения, несмотря на то, что против «омикрона» защита снижается.



