В ВОЗ оценили новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила новый штамм коронавируса, впервые зарегистрированный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление было сделано по итогам экстренного заседания организации. Как отмечается в документе, новый штамм имеет больше мутаций, чем другие.
О новом штамме коронавируса C.1.2, который может обладать «повышенной способностью к распространению», ЮАР заявили в конце августа. По некоторым данным, ни иммунитет после перенесенного заболевания, ни вакцинация не защищают от южноафриканского штамма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru