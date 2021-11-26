В ВОЗ оценили новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство

Соответствующее заявление было сделано по итогам экстренного заседания организации. Как отмечается в документе, новый штамм имеет больше мутаций, чем другие.

О новом штамме коронавируса C.1.2, который может обладать «повышенной способностью к распространению», ЮАР заявили в конце августа. По некоторым данным, ни иммунитет после перенесенного заболевания, ни вакцинация не защищают от южноафриканского штамма.

