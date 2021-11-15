В Верховной Раде не будет должности директора по TikTok

Реформа аппарата Верховной рады Украины направлена на модернизацию и техническое переоснащение, но должности директора по TikTok не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Рады Руслана Стефанчука.

«Директор по TikTok - точно такой должности в штате не будет», - заявил Стефанчук в ответ на сообщение украинских СМИ о том, что в Раде планируется ввести должность диджитал-директора, который будет освещать работу парламента в соцсетях.

По словам спикера, планируется не только техническое переоснащение парламента, но и реконструкция библиотеки Рады наподобие «мощной исследовательской библиотеки Конгресса США».

Ранее Киевский национальный университет культуры и искусств первым в мире сообщил об открытии факультета ТікТок. Обучение на курсе будет бесплатным.

