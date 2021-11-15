В Верховной Раде не будет должности директора по TikTok
Реформа аппарата Верховной рады Украины направлена на модернизацию и техническое переоснащение, но должности директора по TikTok не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Рады Руслана Стефанчука.
«Директор по TikTok - точно такой должности в штате не будет», - заявил Стефанчук в ответ на сообщение украинских СМИ о том, что в Раде планируется ввести должность диджитал-директора, который будет освещать работу парламента в соцсетях.
По словам спикера, планируется не только техническое переоснащение парламента, но и реконструкция библиотеки Рады наподобие «мощной исследовательской библиотеки Конгресса США».
Ранее Киевский национальный университет культуры и искусств первым в мире сообщил об открытии факультета ТікТок. Обучение на курсе будет бесплатным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- В Верховной Раде не будет должности директора по TikTok
- В Белоруссии заявили о жёсткой реакции на новые санкции ЕС
- Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста тренера
- «Нафтогазу» позволили участвовать в сертификации «Северного потока-2»
- НАСА отложило высадку космонавтов на Луну
- «99% переписанных — это не численность»: в Росстате объяснили итоги переписи
- Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы
- «Технология поголовного контроля». В РПЦ оценили повсеместное введение QR-кодов
- СМИ: Индия отменила карантин привитым туристам из России
- Первое чтение законопроектов о QR-кодах в Госдуме намечено на декабрь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru