Дипломат добавил, что украинского конфликта могло не быть вовсе, если бы Трамп был переизбран в 2020 году.

Глава МИД Венгрии пожелал Трампу победы на выборах и разрешения судебных разбирательств в его пользу.

Ранее экс-офицер разведки США и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что при внешней благосклонности Североатлантический альянс пропитан неуважением и даже ненавистью к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

