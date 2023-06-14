В Венгрии понадеялись на прекращение конфликта на Украине после избрания Трампа

Венгрия рассчитывает на то, что бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в 2024 году остановит конфликт и обеспечит мир на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

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Дипломат добавил, что украинского конфликта могло не быть вовсе, если бы Трамп был переизбран в 2020 году.

Глава МИД Венгрии пожелал Трампу победы на выборах и разрешения судебных разбирательств в его пользу.

Ранее экс-офицер разведки США и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что при внешней благосклонности Североатлантический альянс пропитан неуважением и даже ненавистью к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаВенгрияДональд Трамп

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