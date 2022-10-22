В Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара о «поражении» России

Заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о возможном конце кризиса вместе с «поражением» России является опасным и провоенным, считает госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. Об этом дипломат написал в соцсетях.

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«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет», — отметил Менцер.

Дипломат указал, что такая позиция ЕС продлевает конфликт и страдания, что «крайне опасно и неприемлемо». В то же время Венгрия настаивает на немедленном мире.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияВенгрияЕвропа
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