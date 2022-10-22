В Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара о «поражении» России

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет», — отметил Менцер.

Дипломат указал, что такая позиция ЕС продлевает конфликт и страдания, что «крайне опасно и неприемлемо». В то же время Венгрия настаивает на немедленном мире.

