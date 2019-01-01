В мире
Несколько месяцев назад в Венесуэле произошла серия массовых отключений электричества. Николас Мадуро возложил ответственность за аварии на «американский империализм».
В Венесуэле случился очередной блэкаут
23 июля00:55
Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов Каракасе и еще 15 штатах страны, сообщает ТАСС.
Три из пяти линий метрополитена Каракаса приостановили свою работу.
Несколько месяцев назад в Венесуэле произошла серия массовых отключений электричества. Николас Мадуро возложил ответственность за аварии на «американский империализм».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: флаги США и Венесуэлы
ТЕГИ:Венесуэла
Горячие новости
- Следком возбудил дело о гибели ребенка при пожаре в Хабаровском крае
- В Крыму объявлена тотальная война перевозчикам-нелегалам
- Гусев: Скорей бы отпустили Мамаева и Кокорина!
- Подросток в Кашире зарезал старшего товарища за критику
- «Отдайте мои деньги!». Сумасшедшая разгромила офис Сбербанка. Видео