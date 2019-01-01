В Венесуэле случился очередной блэкаут

Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов Каракасе и еще 15 штатах страны, сообщает ТАСС.

Три из пяти линий метрополитена Каракаса приостановили свою работу.

Несколько месяцев назад в Венесуэле произошла серия массовых отключений электричества. Николас Мадуро возложил ответственность за аварии на «американский империализм».

