В Великобритании выпустили оперу об отравлении Александра Литвиненко
Историю, которая рассказывает об отравлении бывшего офицера ФСБ, выпустила британская оперная группа «Грейндж парк опера». Ее премьера прошла накануне в графстве Суррей под Лондоном. Об этом сообщает ТАСС.
Музыку к опере сочинил Энтони Болтон. Он известен как британский инвестор, но в последнее время решил попробовать себя в качестве композитора. Тенор Эдриан Дуайер исполняет партию Литвиненко. Среди других персонажей – вдова россиянина Марина Литвиненко, олигарх Борис Березовский и Андрей Луговой, которому отводится роль убийцы.
Великобритания предоставила Александру Литвиненко убежище. Он скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. Эксперты считают, что смерть Литвиненко наступила из-за отравления радиоактивным полонием. Вокруг обстоятельств случившегося ходят споры. Лондон убежден, что к убийству Литвиненко причастны россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Москва с этой версией не согласна и обвинения Британии отвергает.
Ранее президент России Владимир Путин при обсуждении покушения на Алексея Навального сообщил, что «у нас нет привычки кого-либо убивать».
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