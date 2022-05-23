В Великобритании подтвердили еще 36 случаев заражения оспой обезьян

Власти Великобритании заявили о выявлении за прошедшие выходные еще 36 случаев заражения оспой обезьян в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в 12 странах мира подтверждены случаи заражения. В частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

По данным ВОЗ, коэффициент летальности в результате заражения оспой обезьян составляет от 1 до 10%. Профильных препаратов от заболевания нет, профилактической вакциной может являться прививка от натуральной оспы.

Эксперты установили способ передачи заболевания в результате тесного физического контакта.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Великобритания
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