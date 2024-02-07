В Великобритании на аукционе продали вставную челюсть Черчилля за $22,7 тысячи

Предварительно раритет был оценен экспертами от $6 тысяч до $10 тысяч.

Специалисты уверяли, что именно эта челюсть была во рту главы британского правительства 4 июня 1940 года, когда он произносил знаменитую речь о готовности сражаться с нацистской Германией.

Ранее стало известно, что легендарная повязка Джими Хендрикса выставлена на аукцион за 13,5 тысячи долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

