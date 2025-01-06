В Вашингтоне введен режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури
6 января 202504:01
Власти Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающейся снежной бурей, сообщает РИА Новости.
Он действует с 5 января до 7 числа включительно. Власти американской столицы призвали владельцев машин убрать их, если они припаркованы по маршрутам движения экстренных служб.
Мощный снежный буран угрожает миллионам жителей США в нескольких штатах в центральной и восточной части страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru