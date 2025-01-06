В Вашингтоне введен режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури

Власти Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающейся снежной бурей, сообщает РИА Новости.

Он действует с 5 января до 7 числа включительно. Власти американской столицы призвали владельцев машин убрать их, если они припаркованы по маршрутам движения экстренных служб.

Мощный снежный буран угрожает миллионам жителей США в нескольких штатах в центральной и восточной части страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.rorg
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