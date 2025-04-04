В Вашингтоне шесть человек пострадали при нападении с ножом
Мужчина с ножом напал на прохожих в Вашингтоне, подозреваемого задержали. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на данные полиции.
Инцидент произошел в одном из районов города. Отмечается, что нападавший находился в измененном психическом состоянии под воздействием неустановленного вещества.
В результате ЧП пострадали шесть человек, угрозы их жизням нет. Подозреваемого задержала полиция. Известно, что мужчина получил ранения и находится в больнице.
Ранее в норвежском Тронхейме в результате нападения с ножом пострадали четыре человека, злоумышленник - 40-летний мужчина - был задержан, пишет RT.
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