В Вашингтоне шесть человек пострадали при нападении с ножом

Мужчина с ножом напал на прохожих в Вашингтоне, подозреваемого задержали. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в одном из районов города. Отмечается, что нападавший находился в измененном психическом состоянии под воздействием неустановленного вещества.

В результате ЧП пострадали шесть человек, угрозы их жизням нет. Подозреваемого задержала полиция. Известно, что мужчина получил ранения и находится в больнице.

Ранее в норвежском Тронхейме в результате нападения с ножом пострадали четыре человека, злоумышленник - 40-летний мужчина - был задержан, пишет RT.

