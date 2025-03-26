В Южной Корее вертолет потерпел крушение при тушении пожаров

Вертолет разбился при тушении лесных пожаров в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.

Инцидент произошел в уезде Ыйсон. По предварительным данным, в вертолете находился пилот, он погиб.

На минувшей неделе на юго-востоке Южной Кореи начались крупные лесные пожары, в связи с этим были эвакуированы более 20 тысяч человек. Известно, что 18 человек погибли, еще 13 пострадали.

Ранее в Ленинградской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-28, напоминает Ura.ru. Экипаж погиб.

