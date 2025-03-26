В Южной Корее вертолет потерпел крушение при тушении пожаров
26 марта 202507:49
Вертолет разбился при тушении лесных пожаров в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.
Инцидент произошел в уезде Ыйсон. По предварительным данным, в вертолете находился пилот, он погиб.
На минувшей неделе на юго-востоке Южной Кореи начались крупные лесные пожары, в связи с этим были эвакуированы более 20 тысяч человек. Известно, что 18 человек погибли, еще 13 пострадали.
Ранее в Ленинградской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-28, напоминает Ura.ru. Экипаж погиб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru