В Южной Корее приостановили исполнение ордера на арест президента Юн Сок Еля

Следователи после пятичасового противостояния с охраной президента Южной Кореи Юн Сок Еля прекратили исполнение ордера на арест политика. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO).

«В связи с продолжающимся противостоянием исполнение ордера... оказалось фактически невозможным. Опасаясь за безопасность сотрудников на месте, в 13:30 мы приняли решение прекратить исполнение ордера», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее суд в Сеуле выдал ордер на арест президента Южной Кореи, напоминает RT. Также инстанция разрешила обыск резиденции Юн Сок Еля. Такое решение было принято впервые в истории. Исполнение ордера началось утром 3 января, в операции задействовали 150 человек, в том числе 120 спецназовцев. Охрана президента отказала следствию в обыске резиденции, служба сослалась на законы об охране главы республики и специальных территорий.

