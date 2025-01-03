В Южной Корее приостановили исполнение ордера на арест президента Юн Сок Еля
Следователи после пятичасового противостояния с охраной президента Южной Кореи Юн Сок Еля прекратили исполнение ордера на арест политика. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO).
«В связи с продолжающимся противостоянием исполнение ордера... оказалось фактически невозможным. Опасаясь за безопасность сотрудников на месте, в 13:30 мы приняли решение прекратить исполнение ордера», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее суд в Сеуле выдал ордер на арест президента Южной Кореи, напоминает RT. Также инстанция разрешила обыск резиденции Юн Сок Еля. Такое решение было принято впервые в истории. Исполнение ордера началось утром 3 января, в операции задействовали 150 человек, в том числе 120 спецназовцев. Охрана президента отказала следствию в обыске резиденции, служба сослалась на законы об охране главы республики и специальных территорий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В СВР заявили, что Запад не исключает скорый обвал обороны ВСУ
- Теннисистка Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене
- В Южной Корее приостановили исполнение ордера на арест президента Юн Сок Еля
- Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Ясные Зори
- Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении
- Над территорией России сбили 22 украинских БПЛА
- СМИ: Байден заблокирует продажу U. S. Steel японской компании Nippon Steel
- В Ростовской области уничтожили четыре БПЛА
- Токаев: Черные ящики разбившегося в Актау лайнера отправили в Бразилию
- СМИ: Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru