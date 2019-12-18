В «Укрнафте» заявили о победе над Россией в швейцарском суде

После референдума в Крыму «Укрнафта» потеряла контроль над 16 АЗС на полуострове, в связи с чем компания обратилась в Международный арбитражный суд в Женеве. Инстанция постановила, что дело должно быть рассмотрено в швейцарском суде.

В результате Россию обязали компенсировать «Укрнафте» 44 миллиона долларов, а также 155 тыс. швейцарских франков судебных издержек. При этом подчеркивается, что вердикт окончательный и не подлежит обжалованию, передает RT.

Отметим, что еще в июне в Минюсте России заявили, что будут обжаловать решения швейцарского суда в пользу Украины, передает РИА ФАН.

