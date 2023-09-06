В ЮАР обнародован доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне

Власти ЮАР обнародовали официальный доклад независимой комиссии по делу о судне Lady R, которое принадлежит России, сообщает РИА Новости.

На нем якобы перевозили оружие для РФ. В документах говорится, что товары, доставленные судном в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны.

Ранее Рамафоса назвал ложью информацию о поставках ЮАР оружия в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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