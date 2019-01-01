В ЮАР из-за ливней погиб 51 человек

В результате проливных дождей, длящихся несколько дней подряд, в Южно-Африканской Республики погиб по крайней мере 51 человек, передает «Синьхуа».

В провинции Квазулу-Натал 5 человек числятся пропавшими без вести. Несколько сот человек оказались без крыши над головой.

