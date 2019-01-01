В Турцию прибудет персонала из России для установки С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос приобретения страной зенитных ракетных систем С-400 решён и в ближайшее время ожидается приезд технических экспертов из России, передает RT.

Ранее в США предъявили Турции ультиматум, пригрозив «жёсткими последствиями», если она в течение двух недель не откажется от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс c-400 Gредназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

