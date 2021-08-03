В Турции зафиксировано рекордное число заражений COVID за 3 месяца

В Турции зафиксировано рекордное суточное число случаев заражения COVID за три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки в стране выявлено 24,8 тыс. Случаев заражения коронавирусом. Этот показатель является максимальным с начала мая текущего года.

Максимальный суточный прирост с начала пандемии в Турции был зарегистрирован 16 апреля, тогда число заражений составило 63 тысячи. После снижения до 5-7 тысяч в сутки к середине июля суточный прирост вновь начал увеличиваться.

