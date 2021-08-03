В Турции зафиксировано рекордное число заражений COVID за 3 месяца
В Турции зафиксировано рекордное суточное число случаев заражения COVID за три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки в стране выявлено 24,8 тыс. Случаев заражения коронавирусом. Этот показатель является максимальным с начала мая текущего года.
Максимальный суточный прирост с начала пандемии в Турции был зарегистрирован 16 апреля, тогда число заражений составило 63 тысячи. После снижения до 5-7 тысяч в сутки к середине июля суточный прирост вновь начал увеличиваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru