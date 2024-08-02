В Турции заблокировали доступ к Instagram
Власти Турции заблокировали доступ к социальной сети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом сообщили в Совете по технологиям и коммуникациям республики.
Регулятор ввел ограничения в пятницу. Находящиеся на территории Турции не могут войти в соцсеть и пытаются использовать альтернативные способы для доступа. Власти не называют причины блокировки, как долго продлятся ограничения, неизвестно, пишет RT.
По данным издания Birgün, меры могут быть связаны с блокировкой соцсетью соболезнований после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru