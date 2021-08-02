В Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров

Властям Турции удалось локализовать 137 очагов лесных пожаров в 32 провинциях республики. Об этом сообщает министерство сельского и лесного хозяйства страны.

По данным ведомства, опубликованным в Twitter, в настоящее время пожарные борются с 13 очагами пожаров в шести провинциях, в том числе Анталье, Измире и Муглу.

Возгорания произошли 28 июля в лесах в провинции Анталья, напоминает «Свободная пресса». Из-за жаркой и ветреной погоды огонь распространился на большой территории. В результате пожаров погибли 8 человек, 900 пострадали, отмечает МИР 24.

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ФОТО: РИА Новости / Sputnik
ТЕГИ:Лесные ПожарыТурция
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