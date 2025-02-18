В Турции в аэропорту Газиантепа приостановили полеты из-за неопознанного объекта

Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты после сообщения о неизвестном летающем объекте. Об этом пишет газета T24.

«Около 22.00 в аэропорту... пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тысяч футов и сообщили о ситуации на диспетчерскую вышку», - отмечает издание.

Пилоты заявили, что объект не был виден на радарах. Посадку и взлет воздушных судов прекратили.

По предварительным данным, инцидент может быть связан с беспилотником. Отмечается, что воздушное движение в аэропорту возобновят после уточнения объекта.

Ранее аэропорт Нового Уренгоя приостановил прием рейсов из-за сильного бокового ветра, напоминает Ura.ru.

