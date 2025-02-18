В Турции в аэропорту Газиантепа приостановили полеты из-за неопознанного объекта
Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты после сообщения о неизвестном летающем объекте. Об этом пишет газета T24.
«Около 22.00 в аэропорту... пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тысяч футов и сообщили о ситуации на диспетчерскую вышку», - отмечает издание.
Пилоты заявили, что объект не был виден на радарах. Посадку и взлет воздушных судов прекратили.
По предварительным данным, инцидент может быть связан с беспилотником. Отмечается, что воздушное движение в аэропорту возобновят после уточнения объекта.
Ранее аэропорт Нового Уренгоя приостановил прием рейсов из-за сильного бокового ветра, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции в аэропорту Газиантепа приостановили полеты из-за неопознанного объекта
- Умер старейший российский режиссер Григорий Спектор
- Резервный банк Австралии снизил базовую ставку впервые с 2020 года
- Экс-начальника исправительного центра ФСИН осудили за превышение полномочий
- Трамп заявил, что США нанесли авиаудар по главарю «Аль-Каиды» в Сирии
- В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница
- Россия нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза
- Над двумя регионами России сбили пять украинских БПЛА
- В порту Италии произошли два взрыва на нефтяном танкере
- СМИ: Премьер Италии Мелони недовольна консультациями по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru