В Турции при взрыве погибли четыре человека
13 сентября00:54
На юго-востоке Турции произошел взрыв. Как сообщает РИА Новости, жертвами стали четыре человека, еще 13 пострадали.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за заложенной на дороге мины членами сепаратисткой террористической группы. Подорвался гражданский автомобиль.
Инцидент произошел на автодороге между городами Кулп и Муш.
Как отмечает агентство, в провинции Диярбакыр действуют члены Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции).
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