В Турции при взрыве погибли четыре человека

На юго-востоке Турции произошел взрыв. Как сообщает РИА Новости, жертвами стали четыре человека, еще 13 пострадали.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за заложенной на дороге мины членами сепаратисткой террористической группы. Подорвался гражданский автомобиль.

Инцидент произошел на автодороге между городами Кулп и Муш.

Как отмечает агентство, в провинции Диярбакыр действуют члены Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции).



