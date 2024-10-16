В Турции движение через Босфор приостановили из-за тумана

Движение через пролив Босфор приостановили в обоих направлениях на фоне плотного тумана. Об этом сообщило министерство транспорта Турции.

Утром 16 октября густой туман накрыл более десяти районов Стамбула. В городе возникли затруднения движения автомобилей.

Из-за погодных условий временно не осуществляется проход судов в северном и южном направлениях через Босфор. Кроме того, были отменены рейсы паромов, которые курсируют внутри пролива.

Ранее в проливе Босфор временно остановили движение из-за поломки двигателя у следовавшего из Израиля в Болгарию сухогруза, напоминает 360.ru.

