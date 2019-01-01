В Тунисе назначили дату досрочных выборов

К миллиону гектаров приблизилась площадь лесных пожаров в Красноярском крае На дым от красноярских пожаров жалуются жители Западной Сибири, Урала и Поволжья Красноярске режим «черного неба» вводить пока не планируется Против приказа Минприроды бессилен даже губернатор