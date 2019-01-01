В Тунисе назначили дату досрочных выборов
25 июля22:21
Избирательная комиссия Туниса назначил проведение первого тура досрочных выборов президента страны на 15 сентября в связи с кончиной президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, передает РИА «Новости».
Ранее голосование планировалось провести 17 ноября.
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ФОТО: tunis-info.me
ТЕГИ:Тунис
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