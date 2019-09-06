В центре Берлина автомобиль насмерть сбил четверых человек
6 сентября23:35
ДТП произошло в районе Митте в Берлине около 19.00 по местному времени (20.00 мск). Об этом сообщает РИА Новости.
Автомобиль Porsche сбил пятерых человек, в том числе ребенка, выехав на тротуар. Только один из пострадавших остался в живых. Водитель получил травмы.
Причины аварии пока неизвестны. Полиция начала расследование.
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