В центре Берлина автомобиль насмерть сбил четверых человек

ДТП произошло в районе Митте в Берлине около 19.00 по местному времени (20.00 мск). Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль Porsche сбил пятерых человек, в том числе ребенка, выехав на тротуар. Только один из пострадавших остался в живых. Водитель получил травмы.

Причины аварии пока неизвестны. Полиция начала расследование.

