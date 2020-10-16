В ЦАР высоко оценили возможности российских БРДМ-2

Россия поставила в Центральноафриканскую Республику 20 разведывательных машин БРДМ-2, передают местные СМИ.

Власти высоко оценили технику и заявили, что она будет служить военным долгие годы. Жители столицы республики города Банги приветствовали колонну бронемашин, для людей они стали символом укрепления армии и безопасности в стране.

Несмотря на то, что технику создали еще в СССР, она не устарела. В частности, журналисты отметили высокую проходимость БРДМ-2. Некоторые СМИ даже сравнили бронемашины с крокодилами – опаснейшими хищниками в республике.

Местная пресса объяснила важность высокой проходимости тем, что в стране плохие дороги, а над многими реками отсутствуют мосты. По словам журналистов, это не станет препятствием для бронемашин, так как они умеют передвигаться по воде, а также имеют выдвижные колеса.

Кроме того, БРДМ-2 имеет хорошую броню, которая сможет выстоять в операциях против местных бандитов. Тем не менее, она не выдержит танковой дуэли.

Ранее российские инструкторы обучили военных ЦАР для эффективной службы с использованием поставленной техники.

