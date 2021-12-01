В Тегеране опровергли захват иранских КПП талибами

Власти Исламской республики опровергли сообщения о потере своих КПП на границе с Афганистаном в ходе произошедших в среду столкновений с боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

По данным его источника в правительстве, вся информация о том, что талибы якобы захватили иранские пограничные контрольно-пропускные пункты, в корне ложны.

Как подчеркивается, иранские пограничники полностью контролируют границы страны.

«Первого декабря в районе Шагалак недалеко от провинции Нимроз произошло столкновение между пограничниками и талибами из-за недопонимания границы», - говорится в сообщении.

«В Иране, в нескольких сотнях метров от границы с Афганистаном, были возведены стены для борьбы с контрабандистами и злоумышленниками", - проинформировало иранское агентство, отметив, что иранские фермеры в среду перелезли через них, но остались внутри границ Исламской республики.

«Талибан» посчитал, что это нарушение границы и его войска открыли огонь по иранцам, на что ответили и пограничники Ирана. Об этом сообщило Tasnim. В настоящее время все перестрелки уже закончились.

Ранее сообщалось, что талибы атаковали иранские КПП на границе.

