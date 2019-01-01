В Тбилиси пострадали десятки человек

По предварительным данным, в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси пострадали с обеих сторон несколько десятков человек, передает «Интерфакс». Пострадавшим врачи на месте оказали первую помощь.

Митингующие продолжают попытки прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Поводом для столкновений стало поведение в Тбилиси Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента.

