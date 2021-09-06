В «Талибане» заявили об отсутствии угроз для Афганистана со стороны ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) не представляет угрозы для Афганистана. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) Забихулла Муджахид в интервью газете Bild.

Как отметил Муджахид, действовавшее в Афганистане крыло ИГ пришло «не из Ирака и Сирии», под их влиянием находилось небольшое количество граждан, которые вели борьбу против размещенных в стране иностранных сил.

При этом представитель талибов подчеркнул, что после прихода к власти «Талибана» идеология ИГ не распространится в Афганистане. Муджахид добавил, что талибы отвечают за безопасность в стране и защитят государство «от всех угроз».

Кроме того, Муджахид рассказал немецкому изданию об отличиях ИГ и «Талибана». По словам представителя радикалов, талибы никогда не думали нападать на другую страну, на иностранных дипломатов или вмешиваться во внутренние дела другого государства.

«Скорее, все, чего мы добились за последние 20 лет, служило цели сделать нашу страну независимой», — заключил Муджахид.

Ранее представитель талибов заявил об окончании войны в Афганистане после установления контроля над провинцией Панджшер, сообщает РЕН ТВ. Тем не менее, действующие в регионе силы сопротивления опровергли сообщения о захвате Панджшера, отметив, что бои на этой территории продолжаются, напоминает телеканал «360».

