В «Талибане» назвали США и НАТО врагами Афганистана и Ирана

США и НАТО — общие противники для Афганистана и Ирана, заявил заместитель главы МИД в правительстве движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По словам замминистра, западный мир не ведет против Кабула войны обычными вооружениями, однако находится «в состоянии политической и экономической войны».

«Они демонстрируют такое же отношение к Исламской Республике Иран. Поэтому у нас общие враги, нашим странам необходимо углублять и укреплять дружеские отношения», — подчеркнул Станикзай.

Ранее глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Соединенные Штаты не смогли смириться со своим проигрышем в Афганистане и пытаются отомстить, финансируя террористические организации для ущерба талибам, пишет 360.ru.

