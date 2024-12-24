В «Талибане» назвали США и НАТО врагами Афганистана и Ирана
США и НАТО — общие противники для Афганистана и Ирана, заявил заместитель главы МИД в правительстве движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Об этом сообщает телеканал Tolo News.
По словам замминистра, западный мир не ведет против Кабула войны обычными вооружениями, однако находится «в состоянии политической и экономической войны».
«Они демонстрируют такое же отношение к Исламской Республике Иран. Поэтому у нас общие враги, нашим странам необходимо углублять и укреплять дружеские отношения», — подчеркнул Станикзай.
Ранее глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Соединенные Штаты не смогли смириться со своим проигрышем в Афганистане и пытаются отомстить, финансируя террористические организации для ущерба талибам, пишет 360.ru.
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