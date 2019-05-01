В Таиланде король женился на генерале

Маха Вачиралонгкорн (Рама X), король Таиланда, объявил о вступлении в брак с Сутиде Вачиралонгкорн, имеющей генеральские погоны, пишет Reuters.

Издание сообщает, что 66-летний Рама X совершил бракосочетание с Вачиралонгкорн. Генерал пока не стала королевой, хотя правитель так ее уже назвал. Церемония коронации самого Рамы X запланирована на 2-6 мая.

Напомним, Сутида Вачиралонгкорн до замужества работала стюардессой и дослужилась до заместителя командира личной охраны короля, отмечает Газета.ru.

