В суде объявлено о начале дополнительного расследования по делу MH17

Судебный следователь по делу о катастрофе малайзийского Boeing объявил о начале дополнительного расследования. Об этом заявил на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс. Он уточнил, что в рамках инициированного процесса проведена организационная встреча 25 августа, а которой приняли участие представители прокуратуры и защиты.

Слушания по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года возобновились сегодня в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах после двух месяцев перерыва. Они должны будут проходить до 22 ноября в рамках трёх сессий, каждая из которых продлится две недели с перерывами.

Ожидается, что на этих судебных заседаниях будет заслушана позиция адвоката родственников жертв, который может представить запрос о компенсациях. Их собираются требовать более 80 родственников погибших. Кроме того, ожидается выступление защиты единственного представленного в суде адвокатами обвиняемого Олега Пулатова. Именно они представят суду новые требования о дальнейшем расследовании.

Ранее защита просила провести дополнительное расследование версии, согласно которой самолет был сбит истребителем. Адвокаты также просили выяснить обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта. Сторона обвинения призвала отказать в удовлетворении просьб защиты и вновь заявила, что самолет был сбит ополченцами из ЗРК «Бук».

Всего по делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

