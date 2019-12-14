Американский генерал рассказал об уникальном транспорте

Отставной генерал-лейтенант вооруженных сил США Стивен Кваст заявил о том, что Соединенные Штаты располагают технологией, которая обеспечит доставку человека в любую точку планеты в течение часа. Об этом в субботу, 14 декабря проинформировало издание The Drive.

«Эта технология может быть использована уже сегодня. Мы можем доставить человека в любую точку планеты менее, чем за один час», — привел цитату отставного военного REGNUM.

Отмечается, что заявление касается секретных космических технологий, особенности которых не разглашаются.

По мнению экспертов The Drive, слова Кваста могут отражать реальное положение дел. Издание обращает внимание, что его летный опыт насчитывает более 3 тыс. 300 часов, проведенных в воздухе.

Ранее НСН писала о путешествии Санта-Клауса, перемещения которого в реальном времени можно на сайте Объединенного командования ПВО США и Канады.

