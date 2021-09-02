В США заявили о сокращении числа кибервымогательств
Руководство США заявило о снижении числа кибератак с требованиями выкупа; в Белом доме рассчитывают на закрепление тенденции. Об этом заявила замсоветника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер.
«Во-первых, мы отмечаем снижение кибервымогательств... Мы отмечаем этот тренд и надеемся на его продолжение», - цитирует Нойбергер РИА Новости.
Ранее в США отметили, что подозревают участие русских хакеров в ряде крупных кибервымогательств, хотя подчеркнули, что в этом не принимали участие власти РФ. Белый дом также призывал Кремль предпринять действия против злоумышленников.
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