В США заявили о сокращении числа кибервымогательств

Руководство США заявило о снижении числа кибератак с требованиями выкупа; в Белом доме рассчитывают на закрепление тенденции. Об этом заявила замсоветника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер.

«Во-первых, мы отмечаем снижение кибервымогательств... Мы отмечаем этот тренд и надеемся на его продолжение», - цитирует Нойбергер РИА Новости.

Ранее в США отметили, что подозревают участие русских хакеров в ряде крупных кибервымогательств, хотя подчеркнули, что в этом не принимали участие власти РФ. Белый дом также призывал Кремль предпринять действия против злоумышленников.