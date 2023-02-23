В США заявили о получении уведомления от России об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты
Россия уведомила США о планах испытать межконтинентальную баллистическую ракету в минувшие выходные. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Как отметила представитель военного ведомства, США и РФ сохраняют открытые линии коммуникации.
«Мы были уведомлены посредством процедур договора СНВ-3 (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. - НСН )о том, что они собираются испытать МБР», — цитирует Сингх РИА Новости.
Заместитель представителя Пентагона не упомянула о результатах пуска.
Как сообщали СМИ, Россия якобы испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», однако пуск оказался неудачным. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не верить подобным сообщениям, напоминает телеканал «360». Дипломат подчеркнул, что соответствующие уведомления может делать лишь Минобороны.
Кроме того, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в военное ведомство вопрос о запуске «Сармата», отмечает РЕН ТВ.
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