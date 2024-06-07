В США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу

Американские власти не видят угрозы своей национальной безопасности из-за предстоящего визита российских кораблей на Кубу, сообщил CNN официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Отряд из четырех кораблей ВМФ России прибудет на Кубу 12-17 июня

Он указал, что Вашингтон будет внимательно следить за ними.

Ранее стало известно, что Россия перебрасывает в Карибский бассейн самолеты и корабли для проведения военных учений в ближайшие недели. Учения станут частью ответа российской стороны на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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