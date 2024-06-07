В США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу
7 июня 202405:01
Американские власти не видят угрозы своей национальной безопасности из-за предстоящего визита российских кораблей на Кубу, сообщил CNN официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Он указал, что Вашингтон будет внимательно следить за ними.
Ранее стало известно, что Россия перебрасывает в Карибский бассейн самолеты и корабли для проведения военных учений в ближайшие недели. Учения станут частью ответа российской стороны на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru