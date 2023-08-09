В США заявили, что не видят какой-либо роли ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере

Американские власти не считают, что ЧВК «Вагнер» имеет какое-либо отношение к событиям в Нигере, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрину Сингх.

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По ее словам, в настоящее время не наблюдается какой-либо помощи от «Вагнера». Также она указала, что США приостановили в Нигере сотрудничество в сфере безопасности по ряду вопросов. Прекращена подготовка военных.

Ранее исполняющая обязанности первого заместителя главы Госдепа США Виктория Нуланд посетила Нигер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"

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