В США заявили, что не готовы объявить о возможности встречи Байдена с Зеленским

Американские власти пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне или в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

Так он прокомментировал возможность новых переговоров глав двух стран.

До этого пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 24 сентября, во время мероприятия глава Белого дома также проведет встречи с мировыми лидерами.

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

