В США заявили, что не готовы объявить о возможности встречи Байдена с Зеленским
Американские власти пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне или в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал возможность новых переговоров глав двух стран.
До этого пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 24 сентября, во время мероприятия глава Белого дома также проведет встречи с мировыми лидерами.
Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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