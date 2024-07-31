В США заявили, что НАТО приступает к разработке новой стратегии в отношении РФ
Североатлантический альянс приступает к разработке новой стратегии в отношении России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена.
Она будет готова в ближайшие месяцы. «И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией». Дипломат указал, что все члены Альянса согласны с тем, что «Пекин является решающим сторонником» Москвы в специальной военной операции.
Ранее в Госдепе заявили, что США не могут самостоятельно гарантировать победу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru