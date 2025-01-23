В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу и ранил полицейских

Мужчина, забаррикадировавшийся в квартире в городе Сан-Антонио в штате Техас в США, открыл стрельбу и ранил прибывших на место полицейских. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Как отметил начальник местной полиции Уильям Макманус, стрельба произошла после прибытия правоохранителей на вызов члена семьи подозреваемого. Вызывавший заявил о попытке самоубийства.

«Забаррикадировавшийся подозреваемый... ранил из огнестрельного оружия четверых полицейских, которые приехали на вызов», — сообщает CBS News.

Пострадавших сотрудников госпитализировали, предположительно, их ранения не опасны для жизни. Обстоятельства, из-за которых началась стрельба, неизвестны.

Ранее в немецком городе Бад-Фридрихсхалль неизвестный открыл стрельбу на промышленном предприятии Hnel, погибли два человека, напоминает Ura.ru.

