В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу и ранил полицейских
Мужчина, забаррикадировавшийся в квартире в городе Сан-Антонио в штате Техас в США, открыл стрельбу и ранил прибывших на место полицейских. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Как отметил начальник местной полиции Уильям Макманус, стрельба произошла после прибытия правоохранителей на вызов члена семьи подозреваемого. Вызывавший заявил о попытке самоубийства.
«Забаррикадировавшийся подозреваемый... ранил из огнестрельного оружия четверых полицейских, которые приехали на вызов», — сообщает CBS News.
Пострадавших сотрудников госпитализировали, предположительно, их ранения не опасны для жизни. Обстоятельства, из-за которых началась стрельба, неизвестны.
Ранее в немецком городе Бад-Фридрихсхалль неизвестный открыл стрельбу на промышленном предприятии Hnel, погибли два человека, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru