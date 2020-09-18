В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина

В Соединённых Штатах Америки за сутки собрано свыше 50 миллионов долларов для выкупа тела Владимира Ленина из мавзолея в Москве. Об этом сообщил РИА Новости художник Дэвид Датуна.

Он уточнил, что соинвесторами стали как граждане США, так и россияне и, даже, представители других стран. Проект предполагает строительство для тела вождя мирового пролетариата усыпальницы в Вашингтоне.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с идеей заменить тело Ленина в московском мавзолее на резиновую или восковую копию, отмечает Ura.ru.

Предать земле останки Ульянова народный избранник предложил в 2024 году – спустя век после кончины главы первого в мире социалистического государства.

