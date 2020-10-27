В США вспыхнули новые беспорядки из-за убийства темнокожего полицией

Новые протесты начались в городе Филадельфия американского штата Пенсильвания после того, как двое стражей порядка застрелили 27-летнего темнокожего мужчину, вооружённого ножом. Как сообщили в местном департаменте полиции, сотрудники несколько раз потребовали от него бросить холодное оружие, однако он проигнорировал предупреждение.

Полицейские открыли огонь на поражение после того, как он продолжил приближаться к ним. Случилось это накануне днём по местному времени. После происшествия в городе вспыхнули беспорядки, разгул которых продолжался до глубокой ночи.

Была сожжена по меньшей мере одна полицейская машина, ранения получили несколько сотрудников полиции. Толпа забрасывала их кирпичами и другими тяжёлыми предметами. Одного из офицер переехал грузовик, отмечает RT.

С конца мая в США периодически вспыхивают массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе при задержании афроамериканца, рецидивиста Джорджа Флойда. По последним данным, у него была обнаружена сильная передозировка наркотиков, однако его смерть до сих пор списывают на действия полиции.

