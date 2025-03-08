В США временно отключили доступ Киева к спутниковым снимкам
Агентство геопространственной разведки США отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает правительство Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на ведомство.
Ранее Вашингтон решил приостановить передачу Киеву разведданных и вооружений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ Украины к своим спутниковым снимкам.
Как отметили в агентстве геопространственной разведки, ведомство в соответствии с решением властей по поддержке Украины временно приостановило доступ украинской стороны к системе спутниковых снимков GEGD - основному порталу для доступа к коммерческим снимкам, приобретенным американским правительством.
В свою очередь, представитель Maxar указал, что у компании есть контракты с правительством Соединенных Штатов и союзниками по предоставлению снимков, в том числе посредством GEGD.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru