В США временно отключили доступ Киева к спутниковым снимкам

Агентство геопространственной разведки США отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает правительство Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на ведомство.

Ранее Вашингтон решил приостановить передачу Киеву разведданных и вооружений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ Украины к своим спутниковым снимкам.

Как отметили в агентстве геопространственной разведки, ведомство в соответствии с решением властей по поддержке Украины временно приостановило доступ украинской стороны к системе спутниковых снимков GEGD - основному порталу для доступа к коммерческим снимкам, приобретенным американским правительством.

В свою очередь, представитель Maxar указал, что у компании есть контракты с правительством Соединенных Штатов и союзниками по предоставлению снимков, в том числе посредством GEGD.

