В США в массовых беспорядках погиб человек
Массовые беспорядки в американском городе Индианаполис, штат Индиана, привели к жертвам – один человек погиб, еще трое ранены, сообщает телеканал CNN.
Полиция начала расследование инцидента.
По словам начальника полиции Индианаполиса Рэндала Тейлора, в числе пострадавших также оказался сотрудник правоохранительных органов – он получил легкие ранения, сообщает ТАСС.
Правоохранители рекомендуют местным жителям избегать места проведения акций.
Выступления американцев с беспорядками и актами вандализма зафиксированы в Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и других городах США. Они стали стихийной реакцией жителей в ответ на смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате грубого ареста полицейскими.
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