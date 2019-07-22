В США уволили двух полицейских за оскорбление власти

Два полицейских из города Гретна в штате Луизиана были уволены после комментария в соцсетях о члене Конгресса США, пишет The New York Times.

Один из правоохранителей, Чарльз Рисполи, на своей странице в Facebook назвал члена Палаты представителей Александрию Окасио-Кортес «мерзким идиотом» и заявил, что она заслуживает того, чтобы в нее кто-нибудь выстрелил. Другой полицейский, Анджело Вариско, лайкнул пост коллеги. Начальник полицейского управления Гретны Артур Лоусон назвал поведение своих подчиненных позором.

«Мы считаем, что этот инцидент стал позором для нашего департамента. Эти офицеры, безусловно, действовали непрофессионально, призывая к совершению насилия против действующего конгрессмена США, члена нашего правительства. Мы не собираемся это терпеть», - цитирует спекцор НСН начальника полиции.

Примечательно, что в своей публикации Рисполи поделился ссылкой на статью об Окасио-Кортес, в которой она якобы заявила, что американские солдаты получают слишком высокую зарплату. Как пишет NYT, эта статья была сатирического характера, и конгрессмен-демократ не делала подобных заявлений.

