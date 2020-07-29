В США умерли более 150 тыс. человек с COVID-19
Более 150 тысяч человек умерли от последствий заражения коронавирусом в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.
По информации университета, на текущий момент официально зарегистрировано 150 тыс. 34 летальных исхода от COVID-19. Всего заражений с начала пандемии в стране зафиксировано более 4 млн 396 тысяч.
Ранее 27 июля стало известно, что пандемия коронавируса в мире усиливается. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что за последние шесть недель количество заразившихся коронавирусной инфекцией практически удвоилось, приблизившись к 16 миллионам, а число жертв COVID-19 превысило 640 тысяч.
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